Localizan sin vida a señor en su vivienda de la IV Centenario

Durango, Dgo.

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Mariano Escobedo, entre Bravo y Abasolo, en la colonia IV Centenario, luego de que familiares acudieran a buscarlo al no responder llamadas telefónicas.

El occiso fue identificado como Domingo Olivas Castañeda, de 70 años de edad, pensionado, con domicilio en el mismo lugar donde se registraron los hechos.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias, fue la hija del adulto mayor, de 30 años, quien solicitó apoyo tras acudir al domicilio aproximadamente a las 12:00 horas, al no tener respuesta de su padre.

Al llegar y tocar en repetidas ocasiones sin éxito, la mujer se asomó por la entrada y observó a su padre tirado boca abajo, por lo que pidió auxilio inmediato.

Al sitio acudieron elementos de Policía Preventiva y Policía Estatal, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 127, quienes tras la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, estimando un tiempo de muerte aproximado de cinco horas.

Posteriormente, arribaron autoridades de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias correspondientes; el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO para la realización de la necropsia de ley y conocer la causa de muerte.