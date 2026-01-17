Municipio, omiso en venta de pólvora

Regidores deben explicar porqué no actúan en el tema: FTI

Durango, Dgo.

Regidores y autoridades municipales evaden su responsabilidad en el tema de la venta de pólvora en la capital, pues existen vacíos legales que permiten a comerciantes y negocios ofrecer este tipo de productos que ponen en riesgo a los menores, dio a conocer el dirigente de la Federación de Trabajadores independientes (FTI), Rolando Álvarez.

Señaló que durante la pasada temporada decembrina tanto Protección Civil como Inspectores Municipales y hasta la Guardia Nacional se lavaron las manos, se echaban la pelotita unos a otros, por lo que algunos aprovecharon esos recovecos legales para hacer negocio.

Externó que cada año pasa lo mismo, “anteriormente nos presumían operativos, donde había decomisos y la destrucción de vino o pólvora por parte del Municipio, luego dijeron que esto le correspondía a Protección Civil del Estado y ahora ya a nadie”.

Consideró que es un tema que tanto regidores como diputados locales deben atenderlo, “deben dar la cara, que expliquen en que artículo o ley se fundamenta el decomiso o destrucción de estos productos y también porqué no actúan de ser el caso del Municipio o del Gobierno del Estado”.

Opinó que esto es un tema que también debe preocupar a los padres de familia, pues son quienes dan dinero a los menores para que puedan adquirirlos, sin tomar en cuenta que se pone en riesgo tanto la integridad de sus hijos como el patrimonio propio o el de los vecinos en caso de ocurrir una tragedia.