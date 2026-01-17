Ocultó un power bank en su calzón para robarlo

Durango, Dgo.

Un sujeto logró escapar tras un robo cometido en una tienda de productos chinos ubicados en el centro de la ciudad; el tipo ocultó en sus partes nobles una batería externa y lo detectaron, pero cuando lo estaban registrando se zafó y escapó.

Los hechos ocurrieron en la tienda denominada Shunfeng, ubicada en la calle 5 de Febrero del centro de la ciudad.

Un individuo, de unos 30 años de edad, ingresó al establecimiento y, pensando que nadie lo veía, tomó un “power bank” y lo metió debajo de su ropa interior. Para despistar, se mantuvo en el sitio unos minutos más viendo la mercancía.

Sin embargo, el personal ya se había dado cuenta de la acción y, cuando intentó salir, lo abordaron para hacerle ver el ilícito. El personal decidió inspeccionarlo pese a la recomendación de pedir apoyo policial y el varón logró escapar.

Después de eso avisaron a las autoridades, pero el presunto delincuente ya no estaba en la zona, por lo que se recomendó denunciar el caso en la Fiscalía HGeneral del Estado.