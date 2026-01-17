OMS alerta: bebidas azucaradas y alcohol cada vez más baratas; en Durango crece el reto por obesidad y diabetes

Durango, Dgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia global: las bebidas azucaradas y alcohólicas se están volviendo cada vez más asequibles, una tendencia que, lejos de ser positiva, puede traducirse en un aumento de obesidad, diabetes, cardiopatías, cánceres y lesiones prevenibles, debido al mayor consumo de estos productos.

El llamado está contenido en los Informes Mundiales sobre el Uso de los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Azucaradas, donde el organismo señala que los impuestos en la mayoría de los países son débiles, incompletos y no se ajustan a la inflación, lo que permite que refrescos, bebidas endulzadas y alcohol permanezcan baratos para el mercado.

Durango, foco rojo por diabetes y sobrepeso

En el contexto local, la advertencia de la OMS cobra particular relevancia para Durango, debido a que estudios recientes basados en datos nacionales han ubicado al estado entre los que presentan mayores prevalencias de diabetes diagnosticada, con estimaciones cercanas al 16%.

A ello se suma el problema del exceso de peso desde edades tempranas. Investigaciones realizadas en el municipio de Durango han documentado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y niños de 6 a 11 años puede alcanzar 35.7%, un indicador que especialistas consideran una alerta sobre el futuro de la salud pública en la entidad.

¿Qué advierte la OMS sobre los impuestos?

La OMS subraya que en promedio mundial:

la carga fiscal sobre bebidas azucaradas ronda apenas 2% del precio de un refresco común, y

en alcohol la tributación también es baja: 14% para cerveza y 22.5% para licores.

Además, advierte que muchos países no gravan productos con alto contenido de azúcar como:

jugos 100%, bebidas lácteas azucaradas, cafés y tés listos para beber, pese a contener azúcares libres.

México: el IEPS como herramienta, pero con retos

En México, el debate se mantiene vigente en torno al IEPS aplicado a bebidas saborizadas, el cual se actualiza periódicamente y suele reflejarse en precios al consumidor. Algunos análisis indican incrementos y ajustes relevantes para 2026 en bebidas azucaradas.

Para Durango, médicos y especialistas advierten que cualquier estrategia fiscal debe venir acompañada de políticas complementarias: acceso a agua potable, educación alimentaria, activación física y prevención desde escuelas, ya que el consumo de azúcar y alcohol impacta directamente en enfermedades que presionan hospitales y clínicas.

Llamado a la prevención en Durango

En su postura, la OMS pide a los gobiernos “endurecer sustancialmente” los impuestos a bebidas azucaradas y alcohol como medida de salud pública. Para Durango, esto vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar acciones preventivas, debido a que el estado enfrenta un escenario donde diabetes y obesidad ya son problemas de alta prevalencia, con impacto directo en familias y servicios médicos.