Padre e hijo, lesionados al volcar en carretera

Nombre de Dios, Dgo.

Un niño de 12 años de edad y su padre adulto resultaron lesionados al volcar en una de las carreteras del municipio de Nombre de Dios; ambos fueron atendidos por personal de la Cruz Roja Mexicana y trasladados a un hospital.

Aunque los datos personales de los involucrados no fueron difundidos, trascendió que se trata de un adulto de 35 años y su hijo infante, quienes iban en una camioneta Nissan cuando ocurrió el percance.

El siniestro ocurrió la noche del viernes cerca de la localidad de Nixtalpan, sobre la carretera que une a la cabecera de Nombre de Dios con Los Berros.

Según el informe, el vehículo habría perdido un neumático cuando iba con velocidad excesiva y eso provocó que diera una voltereta, para al final quedar sobre su toldo.

La fuerte sacudida le causó lesiones a las dos personas, por lo que testigos solicitaron asistencia médica, que llegó poco después a la escena. Se desconoce, de momento, el diagnóstico de los afectados.