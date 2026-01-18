Sufrió quemaduras al dormir junto a una fogata y murió

Gómez Palacio, Dgo.

Un migrante de origen salvadoreño murió en un hospital del municipio de Gómez Palacio tras ser víctima de quemaduras de segundo y tercer grado, sufrirás mientras dormía junto a una fogata, cuyo fuego lo alcanzó a él.

La persona fallecida es Gerson Jonathan Aguilar Benítez, quién tenía 23 años de edad y residía temporalmente en Durango en su camino a los Estados Unidos.

Según la información disponible, fue el 22 de diciembre cuando encendió una fogata en un lote baldío para contrarrestar el frío.

Luego envolvió su cuerpo en una cobija y se recostó junto a esta; por desgracia, ya más lo alcanzaron y la tela con la que se cubría se incendió.

Con quemaduras graves fue llevado al Hospital General de Gómez Palacio, donde por desgracia murió este fin de semana.