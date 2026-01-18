Vapulean y balean al cantante duranguense Oscar Alvarado

Durango, Dgo.-
El cantante duranguense Oscar Eduardo Alvarado Gálvan, de 34 años, fue agredido a balazos durante la madrugada de este domingo, luego de presuntamente verse involucrado en una riña al exterior del Salón Monterrey, en la ciudad de Durango.
Indicó que tras retirarse del lugar, aproximadamente a las 03:00 horas, esperaban su camioneta en el valet parking cuando Óscar Alvarado habría iniciado una discusión con un hombre desconocido. La disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes.
La mujer señaló que, tras la riña, se sumaron al menos 10 personas, quienes comenzaron a golpear al cantante, además de que su cuñado, el hermano de Oscar, intervino para defenderlo. Fue en ese momento cuando uno de los agresores sacó un arma de fuego tipo escuadra y realizó varias detonaciones, logrando herir al cantante Oscar Alvarado.
Tras la agresión, ellos mismos lograron subir al lesionado a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia al Hospital 450, donde fue atendido por personal médico en urgencias.
Según el informe médico señala lesión causada por arma de fuego en el lado derecho del tórax, debajo de las costillas, y su condición fue reportada como grave.