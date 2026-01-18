Vapulean y balean al cantante duranguense Oscar Alvarado

Durango, Dgo.-

El cantante duranguense Oscar Eduardo Alvarado Gálvan, de 34 años, fue agredido a balazos durante la madrugada de este domingo, luego de presuntamente verse involucrado en una riña al exterior del Salón Monterrey, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte de ingreso hospitalario, alrededor de las 04:00 horas se notificó la llegada al Hospital 450 de Óscar Alvarado, por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quien presentó lesiones por proyectil de arma de fuego. El cantante ingresó con tres heridas de bala en el abdomen y fue reportado en estado delicado. Según la información recabada por el personal del nosocomio, la esposa del cantante, relató que los hechos ocurrieron la noche del sábado 17 de enero , cuando acudieron juntos a pasar una velada romántica, a un bar identificado como Salón Monterrey .

Indicó que tras retirarse del lugar, aproximadamente a las 03:00 horas, esperaban su camioneta en el valet parking cuando Óscar Alvarado habría iniciado una discusión con un hombre desconocido. La disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes.

La mujer señaló que, tras la riña, se sumaron al menos 10 personas, quienes comenzaron a golpear al cantante, además de que su cuñado, el hermano de Oscar, intervino para defenderlo. Fue en ese momento cuando uno de los agresores sacó un arma de fuego tipo escuadra y realizó varias detonaciones, logrando herir al cantante Oscar Alvarado.

Tras la agresión, ellos mismos lograron subir al lesionado a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia al Hospital 450, donde fue atendido por personal médico en urgencias.

Según el informe médico señala lesión causada por arma de fuego en el lado derecho del tórax, debajo de las costillas, y su condición fue reportada como grave.