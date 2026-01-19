Automovilista huyó tras atropellar a un joven

Durango, Dgo.

Un joven peatón resultó lesionado al ser víctima de un atropellamiento ocurrido el fin de semana en la carretera al poblado Contreras; el automovilista involucrado huyó, aunque abandonó su vehículo.

El lesionado es un muchacho de nombre Sergio, quien tiene 25 años de edad y recibe atención en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según el informe, la víctima camina por la carretera que une al poblado 15 de Octubre con la localidad mencionada cuando lo embistió un Nissan Altima de color blanco.

El conductor, tras el impacto, se detuvo unos metros más adelante, pero en lugar de auxiliar al muchacho, decidió irse a toda prisa de la escena, dejando ahí el coche involucrado en el siniestro.

Fueron otros automovilistas quienes auxiliaron a Sergio, quien fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana al Hospital del IMSS tras las primeras atenciones de los técnicos en urgencias médicas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado para el proceso de investigación.