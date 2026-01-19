Cliente frecuente de un OXXO robó latas de atún

Durango, Dgo.

Personal de una tienda OXXO de la zona norte de la ciudad pidió ayuda policial tras descubrir un robo de mercancía por parte de un cliente frecuente, que sospechan ha cometido más atracos en el mismo lugar.

Se trata de un individuo de unos 40 años de edad que, según el personal, acude con regularidad a la misma tienda y que este domingo fue sorprendido robando, pero escapó.

De acuerdo a lo dicho a las autoridades por los empleados, el tipo ingresó al establecimiento ubicado en la calle Niños Héroes de la colonia José Ángel Leal y se dirigió al pasillo de enlatados, lugar en el que tomó cuatro latas de atún y las colocó entre sus ropas.

Luego se dirigió a la salida, pese a la petición de la empleada que atendí apara que pagara la mercancía. Esta, incluso, alcanzó a tomarle una fotografía antes de que abandonara el lugar.

Dado que no fue localizado en los alrededores, el personal policial se comprometió a incrementar los rondines en la zona con el fin de evitar un nuevo atraco o, en su caso, detenerlo en el caso de que lo cometa.