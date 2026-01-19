Durango resiente el alza nacional: vivienda sube 4.2% en México durante 2025

Durango, Dgo., 19 de enero de 2026.

El mercado de la vivienda en México cerró 2025 con un incremento anual de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda, tendencia que confirma el encarecimiento paulatino de las casas y departamentos en el país, impulsado por la dinámica de ingresos y la demanda inmobiliaria.

El informe señala que, al cierre del año, el precio promedio nacional llegó a 31 mil 366 pesos por metro cuadrado, aunque en diciembre se observó un ligero ajuste mensual a la baja de 0.1%.

Durango: precios más bajos que las grandes ciudades, pero con presión al alza

Aunque Durango no figura entre los estados con los metros cuadrados más caros —como la Ciudad de México—, especialistas advierten que el fenómeno nacional también se refleja en el estado: la vivienda ya no se considera “barata” como antes, especialmente tras el incremento de costos en materiales, tierra y financiamiento.

Datos referidos con base en estadísticas de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) indican que Durango era uno de los últimos estados con precio promedio por vivienda debajo del millón, pero esa barrera se habría superado durante 2025, colocándolo en una nueva etapa del mercado.

¿En cuánto está la vivienda en Durango?

En el comportamiento local, plataformas de análisis inmobiliario reportan rangos que confirman la disparidad interna del mercado:

Precio medio de casas en venta en Durango: alrededor de 1.77 millones de pesos

Precio mediano por m² de construcción: cerca de 9,175 pesos

Si bien estos datos pueden variar por colonia, tipo de inmueble y características del mercado, reflejan que Durango sigue siendo más accesible que los polos inmobiliarios del país, aunque con una tendencia sostenida al alza.

Un mercado con diferencias estatales

El Indicador Banorte subraya que el crecimiento no es uniforme: en diciembre de 2025 la CDMX se mantuvo como la entidad con el precio más alto del país, mientras que estados del norte y sureste mostraron valores menores, reflejando diferencias de ubicación, demanda y oferta.

El panorama: se encarece la vivienda y crece el reto para familias duranguenses

En Durango, el desafío para 2026 será mantener opciones accesibles para familias trabajadoras, particularmente jóvenes, ante una realidad donde la compra de casa se vuelve cada vez más difícil sin crédito.

La tendencia, advierten analistas, es clara: la vivienda sigue aumentando de precio, y el acceso dependerá no solo de los indicadores financieros, sino de políticas de oferta, nuevos desarrollos, vivienda social y condiciones crediticias.