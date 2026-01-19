Llegó a un OXXO, rompió la puerta y se llevó el dinero de la caja

Durango, Dgo.

Un sujeto de momento no identificado se llevó un par de miles de pesos de una tienda OXXO a la que entró de forma violenta, rompiendo un cristal; la acción le llevó apenas unos cuantos segundos y el único empleado presente nada pudo hacer.

El atraco ocurrió durante la madrugada de este lunes en la tienda OXXO ubicada en el fraccionamiento San Daniel, sobre la calle Paseo del Gobernador.

Ahí estaba un trabajador de 31 años realizando algunas de sus tareas cuando escuchó el ruido del cristal rompiéndose; luego vio a un hombre con el rostro cubierto que llegó hasta la caja.

En unos cuantos segundos, la abrió y se llevó el dinero, para después darse a la fuga; él no tuvo tiempo de reaccionar y, aunque llamó a la Policía, cuando los oficiales llegaron, el ladrón ya se había alejado.

Se desconoce, de momento, el monto preciso del atraco, información que será contenida, en su momento, en la denuncia que se interponga ante la Fiscalía General del Estado.