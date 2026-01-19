Mecánico murió al caer a la fosa de su taller

Durango, Dgo.

Un mecánico murió en la zona rural del municipio de Durango al caer por accidente a la fosa de su taller; fue su hijo quien lo encontró ya sin signos vitales con un fuerte golpe en la región craneal.

La persona fallecida es el señor Efrén Reséndiz Carrola, quien tenía 56 años de edad y vivía en el poblado Héroe de Nacozari, el mismo en el que ocurrió la defunción.

De acuerdo a la información recopilada por las autoridades, el quincuagenario había estado bebiendo el domingo, pero no solía llegar a casa muy tarde, por lo que, al dar las 11 de la noche, su esposa le avisó al hijo de ambos y este comenzó a buscarlo.

Después de recorrer varios puntos de la localidad mencionada y los alrededores, dio una nueva revisión en el terreno que la víctima tenía habilitado como taller y, al asomarse en la fosa, lo encontró dentro, inconsciente.

El mismo lo sacó de esta y llamó al número de emergencias, pero cuando llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, ya nada se podía hacer por el señor Efrén, que tenía un rato sin signos vitales.

Sus restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.