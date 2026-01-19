Motociclista muere tras impactar contra camioneta en carretera

Mapimí, Dgo.

Un motociclista de 33 años perdió la vida la noche del domingo tras verse involucrado en un accidente vial sobre la carretera Gómez Palacio–Jiménez, en la zona limítrofe entre Durango y Chihuahua. En el percance también resultaron lesionados su acompañante, un adolescente, y el conductor de la camioneta contra la que impactaron.

La víctima fue identificada como Aureliano C. B., de 33 años, originario de la comunidad El Escalón, del municipio de Jiménez, Chihuahua. En la motocicleta viajaba también el adolescente S. P. V., de 17 años, igualmente originario de la misma localidad.

El otro involucrado fue Francisco Javier M. M., de 55 años, quien conducía una camioneta Mitsubishi al momento del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el kilómetro 156 de la carretera federal, en circunstancias que hasta el momento no han sido precisadas por las autoridades.

Al arribar los cuerpos de emergencia, localizaron al motociclista ya sin signos vitales, por lo que se concentraron en brindar atención al adolescente, quien presentaba lesiones de consideración, así como al conductor de la camioneta, quien resultó con golpes leves.

Las diligencias quedaron a cargo, de forma conjunta, de autoridades ministeriales y elementos de la Guardia Nacional, quienes iniciaron la investigación para esclarecer cómo ocurrió el choque.