Mudarte en Durango cuesta más de lo que crees: renta, depósito y transporte al alza

Durango, Dgo., 19 de enero de 2026.

Cambiarse de casa siempre ilusiona: un nuevo inicio, otra colonia y la posibilidad de mejorar el estilo de vida. Sin embargo, antes de empacar, especialistas recomiendan hacer una revisión financiera para evitar que la mudanza termine convirtiéndose en un golpe para la economía familiar, debido a gastos que muchas veces no se contemplan.

De acuerdo con recomendaciones difundidas por el sector inmobiliario, lo ideal es elaborar un presupuesto realista que incluya renta, depósito, traslado, compra de muebles, pagos de servicios y costos de transporte, además de contar con un “colchón” de ahorro para los primeros meses.

¿Cuánto cuesta mudarse en Durango?

En Durango, los gastos más frecuentes al cambiar de vivienda incluyen el pago inicial al arrendador: primer mes de renta más depósito, además de posibles cargos extra (por mascota o mantenimiento), lo que puede elevar el desembolso inmediato.

En portales inmobiliarios, por ejemplo, se observan departamentos en renta en Durango con precios frecuentes en el rango de 9 mil a 10 mil pesos mensuales en distintas zonas. (Inmuebles24)

Y en algunas colonias, se reportan referencias de renta media alrededor de 7 mil 870 pesos. (Propiedades)

Esto significa que, en una mudanza típica, una familia puede requerir desde el inicio dos pagos fuertes (renta + depósito), sin contar el costo del traslado y la instalación.

Transporte: el gasto diario que se dispara por ubicación

Uno de los consejos más repetidos por especialistas es elegir vivienda cerca del trabajo o escuela, porque el gasto diario en movilidad se acumula rápidamente.

En Durango, la tarifa general del transporte urbano se ubica en 13 pesos, y la preferencial para estudiantes y adultos mayores en 7 pesos, de acuerdo con reportes sobre el ajuste de tarifas. (Grupo Milenio)

Con ello, una mudanza a una zona más lejana puede implicar gastar más cada semana solo en traslados.

La recomendación clave: ahorrar mínimo 3 meses

Entre las sugerencias destacadas para una mudanza sin sobresaltos está contar con un ahorro equivalente, por lo menos, a tres meses de renta y gastos generales, de modo que los primeros meses en el nuevo hogar no se conviertan en una carga financiera.

Además, se recomienda:

liquidar cuentas pendientes del domicilio anterior (agua, luz, gas y mantenimiento),

cotizar servicios de mudanza (desde solo carga/descarga hasta embalaje completo),

y considerar gastos de instalación: internet, contratos y adecuaciones.

En Durango, donde el mercado de renta se mantiene activo y los precios varían por colonia, la recomendación es clara: mudarse con números en la mano, para que el cambio de hogar no se convierta en una deuda inesperada.