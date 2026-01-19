Pidió tanque lleno; se fue sin pagar en una gasolinera

Durango, Dgo.

Un sujeto cargo combustible en una gasolinera del bulevar Domingo Arrieta y, cuando la despachadora se acercó a cobrarle, decidió irse sin hacer el pago correspondiente; sin embargo, el individuo se arrepintió y poco después regresó a ponerse a mano.

Los hechos ocurrieron el domingo en la sucursal de la gasolinera One que está a un costado del Arroyo Seco y fueron protagonizados por el conductor de una Ford Escape de color negro.

El individuo pidió 380 pesos de combustible y, por alguna razón, dijo que no pagaría y se fue, por lo que el personal solicitó apoyo policial para darle cuenta de lo sucedido.

Justo cuando arribaban los oficiales, el cliente regresó y decidió pagarle a la empleada el monto consumido, ante la sorpresa de todos los presentes.

Al final, y aunque el tipo no explicó la razón de su conducta, la gasolinera decidió no proceder, por lo que todo quedó en un hecho anecdótico.