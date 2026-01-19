Sheinbaum presume récord de recaudación: 487 mil mdp más sin subir impuestos

Ciudad de México, 19 de enero de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en 2025 se alcanzó un récord histórico de recaudación, sin aumentar impuestos, gracias al combate a la evasión fiscal, lo que permitió ingresar 487 mil 446 millones de pesos más que en 2024, equivalente a un crecimiento de 4.8% en términos reales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que estos recursos representan “buenas noticias para el país”, ya que se destinarán principalmente a Programas para el Bienestar, así como a obras públicas, salud y educación, sectores considerados prioritarios para el Gobierno Federal.

Sheinbaum afirmó que quienes no pagan impuestos incurren en una forma de corrupción, por lo que reiteró que el enfoque de fiscalización se reforzará en áreas donde aún existe “fuga de recursos” y prácticas ilegales que afectan al erario.

SAT enfocará acciones en factureras y aduanas

La presidenta señaló dos frentes principales donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalecerá sus acciones en 2026:

Empresas factureras, que generan comprobantes fiscales sin actividad real para evadir el pago de IVA, ISR, IEPS y otros impuestos. Aduanas, donde se busca cerrar espacios a irregularidades y fortalecer el control del comercio exterior.

“Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada… Y la otra, todavía hay oportunidad en aduanas”, expresó.

Hacienda proyecta 6.4 billones de pesos en 2026

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento real de 4.6%, además de la implementación de nuevas medidas para transparentar auditorías y mejorar procesos.

Entre las “mejores prácticas” anunciadas se incluye que:

en caso de incumplimiento, se realice solo una auditoría por contribuyente,

se solicite únicamente una muestra y no el 100% de documentación,

se unifiquen criterios del SAT en todo el país,

y se agilicen devoluciones: en promedio 5 días para personas y 30 días para empresas, cuando el plazo legal es de 40.

Recaudación 2025 superó la meta de la Ley de Ingresos

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, precisó que en 2025 se recaudaron 6.045 billones de pesos, lo que representó 101.6% de cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación, superando la meta en 93 mil 803 millones de pesos.

En cuanto a comercio exterior, destacó que la recaudación en aduanas representó 27.1% de los ingresos tributarios netos, y que en comparación con 2024 se obtuvieron 246 mil millones de pesos adicionales, equivalente a un aumento de 16% en términos reales.

Con estas cifras, el Gobierno Federal sostuvo que mantendrá el enfoque en fortalecer ingresos públicos mediante fiscalización y combate a prácticas ilegales, sin recurrir a incrementos de impuestos para la población.