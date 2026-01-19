Visita del Papa León XIV sería “abrazo espiritual” para México

Aunque algunas regiones del país atraviesan por situaciones críticas en materia de inseguridad, pobreza y violencia, la Iglesia Católica consideró que hay mexicanos que son indolentes a los exhortos de paz y esperanza, pues participan en la desaparición de personas, en los asesinatos y en la violencia o promueven la corrupción.

Al señalar que una posible visita del Papa León XIV significaría “un abrazo espiritual” para los mexicanos, cuestionó si la población católica realmente está dispuesta a escucharlo.

Pese a que México es el segundo país del mundo con más feligreses católicos, la Iglesia Católica manifestó su preocupación sobre si realmente todos se preocupan por el que sufre, por el migrante o por el pobre o “se voltean” para evitar problemas o promueven actos de corrupción y fomentan el odio hacia quienes no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias.

A través de la editorial del semanario Desde la Fe señaló que no “hace falta esperar a que Su santidad esté presente en nuestro país para iniciar una conversión real de corazón. Claro que lo necesitamos en nuestra tierra, su abrazo, su mensaje, que nos llene de esperanza y amor, pero estamos en muy buen tiempo de demostrar si estamos preparados para escuchar y atender con actos el mensaje del Santo Padre”.