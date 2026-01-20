Aumentan tarifas del transporte público en Durango… aunque el cobro ya se aplica antes

Durango, Dgo.— Luego de una sesión del Consejo Consultivo del Transporte, se autorizó un incremento de un peso a las tarifas del transporte público en la ciudad; sin embargo, aunque se informó que el ajuste entraría en vigor hasta el mes de febrero, en la práctica muchos choferes ya comenzaron a aplicar el aumento.

Con la actualización aprobada, la tarifa para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores pasó de 6 a 7 pesos, mientras que el pasaje para el público en general se incrementó de 12 a 13 pesos. De igual forma, se avaló un aumento en el banderazo.

Pese a que el anuncio oficial señalaba una aplicación posterior, usuarios han reportado que desde ahora se les está cobrando la nueva tarifa, lo que ha generado inconformidad, especialmente entre los sectores vulnerables que dependen diariamente del transporte público.

El incremento representa un gasto adicional para miles de personas en la capital del estado, en un contexto donde los ajustes a servicios básicos continúan acumulándose para la economía familiar.