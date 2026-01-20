Detienen al sujeto que asaltó el Santander de 20 de Noviembre

Durango, Dgo.

Luego de un operativo que se extendió hasta el domingo, autoridades de Durango detuvieron tanto al presunto asaltante del banco Santander de la avenida 20 de Noviembre, como a su madre, quien también habría participado en el atraco.

Se trata de Víctor “N”, de 51 años de edad, y Juana “N”, de 76, quienes son originarios del estado de Sonora y cuyo arresto se logró en la zona sur de la capital.

Tal y Como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron el pasado viernes cerca de las 14:00 horas, cuando el individuo llegó a la sucursal ubicada en la esquina de la mencionada avenida y la calle Alonso de Pacheco.

Usando un arma de fuego, amenazó al personal y llegó al área de cajas, de donde tomó el recurso que encontró a la mano, alrededor de 2 millones de pesos, según datos extraoficiales.

Luego subió a una camioneta Mitsubishi L-200 que poco antes había robado en una agencia de viajes, a cuyo personal incluido ató para evitar que avisaran a las autoridades.

El tipo huyó hasta la esquina de Salvador Nava y Blas Corral, de donde caminó a la calle Cuauhtémoc y ahí tomó un camión de ruta, en el que llegó al hotel del centro de la ciudad, en el que lo esperaba su madre.

Después de eso, ambos se estuvieron moviendo hacia distintas zonas de la ciudad e incluso en el área rural del municipio.

Una vez que los indicios permitieron identificar al presunto ladrón (que ha participado en atracos de este tipo en ambas entidades), se mintió una orden de aprehensión y fueron asegurados en un operativo en el que participó tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los dos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que los recibió por el presunto delito de secuestro en su modalidad de “exprés”, pues aún no se ratifica la denuncia correspondiente por el robo a institución bancaria.