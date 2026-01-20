Ingreso irregular a Luz y Esperanza provoca fuerte choque múltiple en el Periférico

Durango, Dgo.

La utilización de un acceso no permitido hacia la colonia Luz y Esperanza, en el Anillo Periférico, habría sido el detonante de un fuerte accidente múltiple con personas lesionadas, registrado durante los primeros minutos de este martes, de acuerdo con los reportes levantados por corporaciones de seguridad y auxilio.

El hecho fue reportado al 911 y movilizó a unidades de emergencia que arribaron al sitio alrededor de las 00:50 horas, en el tramo ubicado a espaldas de la colonia Luz y Esperanza, donde se localizó un choque con varios vehículos involucrados.

Unidades que atendieron

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y una ambulancia de CAPUFE (Unidad 06-4388), quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Posteriormente, el caso quedó a cargo de la Guardia Nacional División Caminos, al tratarse de una vialidad federal.

Vehículos implicados

En el percance participaron al menos tres unidades:

Honda Civic, color blanco, placas GCP-631-A, conducido por Jhonatan Josué Rodríguez Vitela, de 29 años, con domicilio en el fraccionamiento Nuevo Pedregal III, identificado como subagente de Guardia Nacional. Se reportó con golpe en la cabeza.

Nissan Kicks, color guinda, placas VKF-975-B del estado de Sinaloa, conducido por Aurelio Oropeza, de 39 años, con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, quien se desempeña como chofer.

Nissan, color blanco, placas UL-68622 de Sinaloa, conducido por Fernando Rodríguez García, de 29 años, originario de Arenitas, Sinaloa (municipio El Dorado).

Como copiloto viajaba José Manuel Alvarado Romero, también de 29 años, originario de El Dorado, Culiacán, Sinaloa.

¿Cómo ocurrió el choque?

Según la versión recabada en el lugar, el conductor de la camioneta Nissan blanca declaró que la Nissan Kicks guinda se encontraba detenida a mitad del pie de carretera, presuntamente intentando girar hacia la izquierda para ingresar a la colonia Luz y Esperanza, un punto donde el acceso no está habilitado, aunque es utilizado con frecuencia por vecinos del sector.

En ese momento, el Honda Civic blanco, al intentar esquivar la unidad detenida, habría invadido el carril contrario, impactándose contra la Nissan blanca, lo que provocó el accidente.

Paramédicos de CAPUFE valoraron a los tripulantes de los vehículos, mientras autoridades realizaron el aseguramiento del área y el control vial por el riesgo que representaba la zona debido a la poca visibilidad y la presencia de unidades en carriles de circulación.

Punto de riesgo recurrente

El accidente volvió a evidenciar el peligro que representa el uso de retornos e ingresos improvisados sobre el Periférico, particularmente en puntos donde se realizan maniobras de vuelta o cruces indebidos, lo que ha generado múltiples incidentes en la zona, según han señalado habitantes y automovilistas.

Las autoridades de caminos quedaron a cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.