Intentan asaltar un Six en la colonia Santa Fe, pero el encargado logra escapar

Durango, Dgo.

Un intento de asalto a un expendio de cerveza tipo “Six” fue frustrado la noche del lunes en la colonia Santa Fe, luego de que el encargado del negocio lograra salir del establecimiento para ponerse a salvo, lo que obligó al presunto delincuente a huir sin llevarse dinero.

Los hechos se reportaron al número de emergencias 911 alrededor de las 22:30 horas, en el expendio ubicado sobre la calle Gregorio Torres Quiñones, entre referencias de Manuel Ávila Camacho, en un punto identificado como Tecate Six.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con el reportante y propietario del establecimiento, Rubén Alejandro, de 32 años, con domicilio en la zona de Santa Fe Norte.

Amenazó con arma corta y exigió el dinero

De acuerdo con la narración del afectado, un sujeto del sexo masculino ingresó al local con vestimenta oscura, además de portar gorro y cubrebocas. Una vez dentro, lo habría amenazado con un arma corta, exigiéndole que entregara el dinero de la caja.

Sin embargo, en un momento de descuido del agresor, el encargado logró brincar un refrigerador para salir del negocio y resguardarse en un sitio seguro, evitando que el asalto se concretara.

Huyó en automóvil antiguo con otro cómplice

El afectado indicó que, al ver frustrado el atraco, el sujeto salió tras él lanzando amenazas y advirtiendo que “iba a regresar”, para luego retirarse del lugar sin lograr llevarse nada.

Posteriormente, el presunto responsable escapó en un automóvil de modelo antiguo, donde aparentemente lo esperaba otro hombre. No obstante, el reportante señaló que no pudo precisar características del vehículo.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del caso para el seguimiento correspondiente.

Este hecho se suma a los reportes de tentativa de robo en distintos puntos de la ciudad, por lo que corporaciones reiteraron el llamado a comerciantes a fortalecer medidas de prevención y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa.