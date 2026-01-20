México traslada a 37 operadores criminales a Estados Unidos; suman 92 extraditados en la actual administración

Ciudad de México.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la mañana de este martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 operadores de organizaciones criminales considerados de alto impacto y que representaban una amenaza real para la seguridad nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción se llevó a cabo conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía del Estado mexicano. El traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estableciéndose el compromiso de no solicitar la pena de muerte para las personas entregadas.

Los presuntos criminales fueron trasladados a distintas ciudades estadounidenses, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, como parte de un operativo coordinado y de alta seguridad.

Con este operativo, suman ya 92 personas de alto impacto enviadas a Estados Unidos durante la presente administración, quienes, de acuerdo con las autoridades, ya no podrán continuar generando violencia en territorio nacional.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia integral para debilitar a las organizaciones criminales, reducir su capacidad operativa y fortalecer la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.

Las personas trasladadas a Estados Unidos son:

1.⁠ ⁠Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.

2.⁠ ⁠Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.

3.⁠ ⁠Óscar Hernández Flores.

4.⁠ ⁠Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.

5.⁠ ⁠Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.

6.⁠ ⁠Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

7.⁠ ⁠Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.

8.⁠ ⁠Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.

9.⁠ ⁠Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

10.⁠ ⁠Guillermo Isaías Pérez Parra.

11.⁠ ⁠Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.

12.⁠ ⁠Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.

13.⁠ ⁠Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

14.⁠ ⁠Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

15.⁠ ⁠Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

16.⁠ ⁠Gustavo Adolfo Castro Medina.

17.⁠ ⁠Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.

18.⁠ ⁠Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.

19.⁠ ⁠María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.

20.⁠ ⁠Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.

21.⁠ ⁠Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.

22.⁠ ⁠Luis Carlos Dávalos López.

23.⁠ ⁠Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

24.⁠ ⁠Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

25.⁠ ⁠Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

26.⁠ ⁠Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.

27.⁠ ⁠Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.

28.⁠ ⁠Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

29.⁠ ⁠José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.

30.⁠ ⁠Juan Carlos Alonso Reyes.

31.⁠ ⁠Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.

32.⁠ ⁠Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.

33.⁠ ⁠Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

34.⁠ ⁠Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.

35.⁠ ⁠José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

36.⁠ ⁠José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

37.⁠ ⁠José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.