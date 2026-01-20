martes, enero 20, 2026

Obituario 20 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo de  la Maestra Soraya Rutiaga Rodríguez, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Lic. Suheil Macías Quiroga, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de  la Maestra  Viridiana Guadalupe Ibarra Fiscal, de  35 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de  la Sra. Laura Arabela Arcos, de  64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Sr. Mario Contreras Rodríguez, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Tepehuanes, Dgo., se está velando el Sr. Olegario Martínez Herrera, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Sinaloa de colonia Jardines de Cancún se está velando el cuerpo de la Sra. Josefina Rodríguez Godines, de  75 años, sus honras y sepelio están  pendientes

En domicilio conocido en Colonia Hidalgo se está velando el cuerpo del Sr.  Juan Manuel Bañuelos Gallegos, de 60 años, sus honras  y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Ignacio López Rayón se está velando el cuerpo del Sr. Margarito Galván Jáquez, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Nicolás Bravo, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra.  Martha Ramírez Rodríguez, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

 

