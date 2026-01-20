Obituario 20 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo de la Maestra Soraya Rutiaga Rodríguez, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Lic. Suheil Macías Quiroga, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Maestra Viridiana Guadalupe Ibarra Fiscal, de 35 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Laura Arabela Arcos, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Sr. Mario Contreras Rodríguez, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Tepehuanes, Dgo., se está velando el Sr. Olegario Martínez Herrera, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Sinaloa de colonia Jardines de Cancún se está velando el cuerpo de la Sra. Josefina Rodríguez Godines, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Colonia Hidalgo se está velando el cuerpo del Sr. Juan Manuel Bañuelos Gallegos, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Ignacio López Rayón se está velando el cuerpo del Sr. Margarito Galván Jáquez, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad Nicolás Bravo, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Ramírez Rodríguez, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes