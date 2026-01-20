Revisó su WhatsApp, discutieron y ella lo navajeó

Gómez Palacio, Durango

Una discusión por presuntos problemas maritales y celos terminó en violencia la noche de este lunes en el fraccionamiento Santa Sofía, luego de que un hombre resultara con dos heridas punzopenetrantes presuntamente provocadas por su pareja, quien habría utilizado un arma blanca tras una confrontación originada por mensajes de WhatsApp.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan B. S., de 28 años, con domicilio en la calle Navia del citado fraccionamiento. El joven fue ingresado a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde personal médico le diagnosticó dos lesiones por arma blanca, una en el costado izquierdo y otra en la rodilla izquierda.

Trascendió que Juan se encontraba en su domicilio con su pareja, Alondra Guadalupe, de 27 años, cuando ambos comenzaron a discutir luego de que ella presuntamente revisara mensajes de WhatsApp, situación que detonó un altercado.

En medio del conflicto, la mujer lo habría agredido primero a golpes y, posteriormente, tomó un cuchillo de la cocina con el que le provocó las lesiones. El herido pidió auxilio y un vecino acudió para trasladarlo de inmediato al hospital, donde quedó bajo atención médica.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho.

Este caso se suma a hechos de violencia registrados dentro del ámbito familiar, por lo que autoridades reiteraron el llamado a resolver conflictos por la vía del diálogo y denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo.