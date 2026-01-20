Sheinbaum lanza credencial del Servicio Universal de Salud: inicia credencialización el 2 de marzo

Ciudad de México, 20 de enero de 2026.

Con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios médicos públicos y avanzar hacia la digitalización del sistema de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, documento que permitirá a la población identificarse y acceder al sistema que le corresponda.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que la meta es que todas y todos los mexicanos cuenten con su credencial, la cual incorporará un código QR para consultar de manera inmediata la institución de derechohabiencia y, posteriormente, un expediente clínico electrónico con información protegida.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año… el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud”, expresó.

Inversión y cobertura nacional

El Gobierno de México destinará una inversión de 3 mil 500 millones de pesos para el despliegue del operativo, que contempla la instalación de 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones de toma de datos, además de la impresión de las credenciales.

La credencial permitirá el acceso a instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios de salud de las Fuerzas Armadas y Institutos Nacionales de Salud, así como a los servicios estatales en aquellos estados que no se han adherido al IMSS Bienestar.

¿Qué datos incluirá la credencial?

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la credencial impresa contendrá:

Nombre completo

CURP

Sexo

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre y condición de donador de órganos

Dos códigos QR con información de derechohabiencia y unidad médica asignada

Además, la versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril, con datos equivalentes a la credencial física.

Expediente médico electrónico y citas

Las autoridades explicaron que el plan está ligado a un expediente médico electrónico, el cual reunirá desde historial clínico y estudios médicos hasta citas, recetas e información actualizada de domicilio o derechohabiencia. Con ello, se busca facilitar el intercambio de información entre instituciones y agilizar la atención.

Fechas de arranque por estados

El calendario de registro iniciará en dos fases:

A partir del 2 de marzo:

Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del 23 de marzo:

Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Requisitos y horario

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, y participarán 14 mil Servidoras y Servidores de la Nación.

Documentos requeridos:

Menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

El registro se organizará conforme a un calendario por la letra del primer apellido. En el caso de menores, podrán acudir el día que corresponda a su madre, padre o tutor.

Tras la captura de datos (documentos, consentimiento, fotografía y huellas), la credencial podrá recogerse aproximadamente seis semanas después, mediante notificación vía SMS o llamada del 079.