Tres lesionados en choque entre motocicleta y bicicleta

Poanas, Dgo.

Un ciclista y dos adolescentes que iban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados en un choque ocurrido en una carretera del municipio de Poanas; las tres víctimas requirieron hospitalización.

El ciclista lesionado es el señor Magdaleno Jiménez Galindo, quien tiene 40 años de edad y vive en la localidad de El Potosí. Sufrió contusiones diversas y una probable perforación de un pulmón, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital General 450.

Mientras que los jovencitos de la motocicleta son Ángel y Bernabé, ambos de 16 años de edad y habitantes de la misma población, quienes sufrieron contusiones diversas y fueron reportados estables.

Los hechos ocurrieron cerca del poblado de donde todos son originarios y se derivaron de una aparente falta de luces en el ciclista, al que impactaron por la parte trasera entrada la noche del lunes.

Tras el reporte del percance, acudieron al lugar elementos tanto de Protección Civil como de Cruz Roja Mexicana, que brindaron las primeras atenciones a los lesionados y los llevaron en un primer momento el Hospital Integral de Villa Unión.

De ahí, por su gravedad, se derivó a Magdaleno, quien tendrá que ser sometido a intervención quirúrgica por las lesiones que sufrió.