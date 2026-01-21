Albañil cae en la calle y es trasladado al Hospital 450

Durango, Dgo.

Un hombre resultó lesionado luego de caer en la vía pública en el poblado El Conejo, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes finalmente lo trasladaron a recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte generado el 20 de enero de 2026, la alerta se recibió a través del número de emergencias 911, donde se informó sobre una persona tirada en la calle, aparentemente con un golpe derivado de una caída, en calle Principal, entre Sierra y Refugio, como referencia a la altura de un canal, en la zona sur.

Al arribar al sitio la Policía Municipal, los agentes localizaron a paramédicos de Cruz Roja, quienes ya se encontraban valorando al afectado. Los socorristas indicaron que el hombre presentaba lesiones que podían corresponder a una posible fractura en la cabeza, por lo cual se determinó su traslado al Hospital 450, para una mejor valoración médica.

El lesionado fue identificado como Bryan Nazario Rodríguez, de 40 años de edad, con domicilio en el mismo poblado El Conejo.