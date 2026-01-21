Atacan a trabajador del OXXO en el Milenio 450

Durango, Dgo

Un empleado de una tienda OXXO resultó lesionado luego de presentar un golpe en la cabeza, presuntamente provocado con un martillo, hecho que generó la movilización de la Policía Municipal tras activarse la alarma del establecimiento.

De acuerdo con el reporte la agresión, se registró la noche del 20 de enero de 2026, alrededor de las 21:00 horas, luego de que a través del 911 se notificara la activación de una alarma en un OXXO ubicado en el bulevar Río Grande s/n, en el fraccionamiento Milenio 450.

Al arribar al punto, los elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con la reportante Olga, de 43 años, empleada del establecimiento, quien indicó que un joven llegó a la tienda pidiendo ayuda, ya que presentaba fuertes golpes en la cabeza.

La mujer manifestó que lo identificaba como trabajador de otra tienda OXXO, conocida como OXXO Pirineos, y que el lesionado le refirió que había sido atacado y golpeado en la cabeza con un martillo. Por tal motivo, decidió activar la alarma para solicitar auxilio.

El afectado fue identificado como Víctor, empleado del OXXO Pirineos, quien, según el reporte, no pudo precisar quién lo agredió ni en qué lugar exacto ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.