Cobro del DAP debe ser proporcional: Georgina Solorio

La diputada Georgina Solorio García destacó la importancia de que el Derecho por Alumbrado Público (DAP) se cobre con criterios de equidad, proporcionalidad y transparencia.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, subrayó que este derecho debe sustentarse en estudios técnicos claros y en una adecuada rendición de cuentas, a fin de garantizar que los recursos recaudados se destinen efectivamente al mantenimiento, modernización y mejora de los sistemas de iluminación pública.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena, recordó que el 21 de agosto de 2021, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Hacienda para los Municipios relacionadas con la base de cobro del alumbrado público, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 26 de septiembre de ese mismo año.

Explicó que las reformas derivaron de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció criterios para un cobro más justo del DAP, al invalidar disposiciones que no se ajustaban al marco constitucional.

Precisó que este decreto fijó bases claras y contempló estímulos fiscales que deben reflejarse en las leyes de hacienda municipales, con el objetivo de proteger la economía de las familias y fortalecer la legalidad en el cobro de este derecho.

Finalmente, la diputada planteó la necesidad de revisar y armonizar la legislación vigente, para asegurar que el cobro del alumbrado público se aplique con sentido social, certeza jurídica y en beneficio directo de la ciudadanía.