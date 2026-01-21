Dos personas muertas en horrible accidente

Gómez Palacio, Dgo.

Dos personas murieron este miércoles por la mañana en el municipio de Gómez Palacio al ser víctimas de un hecho de tránsito en el que estuvieron involucrados un automóvil compacto y una grúa.

Las víctimas fatales, según trascendió, son los ocupantes del coche, mismos que quedaron prensados al impactar el vehículo de mayores dimensiones, que al parecer estaba detenido al momento del siniestro.

Los hechos ocurrieron en la carretera Gómez Palacio – Jiménez, cerca del ejido Brittingham, lugar en el que durante la madrugada se había registrado otro hecho de tránsito, en el que estuvieron involucrados un tractocamión y una pipa; esta última incluso se incendió, pero no hubo lesionados graves.

Mientras seguían las maniobras para desalojar la vía, se dio una acumulación de vehículos en la que el conductor de un automóvil de características no precisadas no logró detenerse ante la reducción de velocidad de una grúa y la impactó de lleno.

De inmediato se solicitó asistencia médica, pero cuando esta llegó, las dos personas que iban en el coche ya habían fallecido. Se espera que, en breve, las autoridades emitan más detalles de lo ocurrido.