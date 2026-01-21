Hallaron muerto a un señor que vivía en la Genaro Vázquez

Durango, Dgo.

Un adulto mayor que vivía sin compañía en la colonia Genaro Vázquez fue encontrado muerto este miércoles por la mañana; las evidencias indican que sufrió una crisis médica en la que nadie pudo auxiliarlo.

El occiso es el señor Isabel Soto Alvarado, quien tenía 67 años de edad y cuyos restos fueron localizados en la calle Industrial del mencionado asentamiento.

Fue un sobrino de la víctima quien, al visitarlo este miércoles por la mañana, lo encontró tirado en el piso, con señales claras de una hemorragia, por lo que de inmediato solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, pero ya nada se podía hacer por Don Isabel, que tenía varias horas sin signos vitales.

Dada la descripción de la escena, fueron enviados agentes investigadores ante la posibilidad de un delito; sin embargo, este se desató, dado que no se observaron indicios de violencia.

De cualquier forma, los restos quedaron a cargo del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, con el fin de establecer científicamente la causa de la defunción.