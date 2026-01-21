Megabachetón 2026: Durango tendrá repavimentación y mantenimiento intensivo en carreteras

Ciudad de México, 21 de enero de 2026.

Durango se perfila como una de las entidades beneficiadas con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón, estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla una inversión nacional de 50 mil millones de pesos para atender tramos deteriorados de la Red Carretera Federal y realizar obras intensivas de repavimentación y bacheo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que se trata de un programa de alcance nacional, diseñado tras una revisión intensiva del estado de las vías federales y la recopilación de solicitudes ciudadanas, con el objetivo de intervenir carreteras prioritarias.

Durango entra en la región Noroeste

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la estrategia contempla intervenir 18 mil kilómetros de carreteras federales durante este año, lo cual generará 100 mil empleos en cinco regiones del país.

Durango forma parte de la región Noroeste, donde se destinó una inversión de 8 mil 659 millones de pesos para la intervención de 3 mil 170 kilómetros, junto con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Para Durango, esto representa atención directa en corredores fundamentales para la conectividad estatal y regional, al incluir rutas de alta circulación como la carretera federal 40, la 45 y la 49, además de ejes estratégicos como Mazatlán–Matamoros, México–Nogales y el Corredor del Pacífico, entre otros.

Ejes troncales, prioridad

De los 18 mil kilómetros que se rehabilitarán en el país, la SICT indicó que 7 mil 100 km corresponden a ejes troncales, es decir, los tramos más relevantes para transporte de carga, movilidad interregional y conexión productiva.

En el caso de Durango, estos tramos son clave, sobre todo para el flujo comercial hacia el norte y hacia el corredor hacia Mazatlán, donde la conectividad carretera es pieza central para industrias y turismo.

Más maquinaria para 2026

Como parte del reforzamiento técnico, se anunció que en 2026 se adquirirán 11 trenes de pavimentación, que se sumarán a los 20 adquiridos en 2025, con lo que cada estado tendrá equipos suficientes para trabajos de recuperación integral como fresado, carpeta y microcarpeta.

Además, para el programa Bachetón, se contempla la compra de 62 equipos con inversión de 372 mdp, para mantenimiento preventivo y rutinario.

Reparaciones en máximo 72 horas

Uno de los compromisos centrales del plan es que la Red Federal Libre de Peaje sea inspeccionada periódicamente: se pretende recorrerla una vez a la semana, levantar un diagnóstico de baches en un sistema de control de la SICT y realizar reparaciones en un plazo máximo de 72 horas.

Sheinbaum hizo también un llamado a gobernadores y alcaldes para que destinen parte de sus presupuestos a la atención de caminos y vialidades locales, con el fin de complementar el esfuerzo federal.