miércoles, enero 21, 2026

Obituario 21 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reyna de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Beatriz Vázquez Hidalgo, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes 

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)   

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo de  la Maestra Soraya Rutiaga Rodríguez, de 60 años, homenaje  a las 13:00 horas en la Secundaria Tecnica 1, se despide panteón Jardín

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en capilla #1 de sucursal Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Rosario Soto Reyes, de  77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona de Sucursal Lomas se está  velando el cuerpo del Sr. Luis Manuel Alvarado Lemus, de 45 años, sus honras  y sepelio están  pendientes

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Rafael Rivas Hernández, de  54 años, sus honras  y sepelio están  pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Constantita Villaseñor Martínez, de  76 años, sus honras  y sepelio están  pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Cuauhtémoc Lizarraga Irigoyen, de  52 años, sus honras  y sepelio están  pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Eustacio Villalpando Guardado, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes   

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Gerónima Ríos García, de 96 años, sus honras y sepelio están pendientes

