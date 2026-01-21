Pide Canadevi verificar calidad de construcciones

Para prevenir riesgos a moradores o daños en viviendas

Luego que Protección Civil atendiera un reporte sobre daños estructurales en un domicilio del fraccionamiento Residencial del Valle, el cual presentaba riesgo de colapsar presuntamente por fallas en su construcción, el presidente de la Canadevi, Salvador Chávez, señaló que es necesario que se verifiquen aspectos como cimentaciones, calidad de obras, licencias y excavaciones para prevenir incidentes de este tipo.

Consideró quie se deben esperar las investigaciones y peritajes pertinentes para determinar las causas de la falla en dicha vivienda, “habrá que ver si la obra estaba correctamente cimentada, es un tema al que hay que poner especial cuidado, sobre todo todo aquel que quiera construir, remodelar o ampliar su vivienda”.

Señaló que para evitar riesgos tanto a los habitantes como en la estructura de la vivienda, se debe acudir o contratar los servicios de un profesional para hacerlo de la manera correcta y no sufrir pérdidas en su patrimonio.

Externó que en cualquier obra se debe constatar que cuente con las licencias correspondientes, quién es el director encargado de la obra y si se cumple con el proyecto, para en caso de alguna falla se pueda determinar en quién recae la responsabilidad.