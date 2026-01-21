Salieron ilesos de milagro tras ‘ensartarse’ en una valla de la carretera

Durango, Dgo.

Un joven de 24 años de edad y su acompañante de 35 salieron milagrosamente ilesos del accidente en el que su camioneta quedó destruida al clavarse en una valla de contención de la carretera Francisco Zarco.

El conductor afectado es Beny Uriel Hernández García, quien tiene 24 años de edad y vive en la localidad Nuevo Porvenir del municipio de Nuevo Ideal, a la que se dirigía cuando ocurrió el hecho de tránsito.

Su acompañante, también sin lesiones de consideración, es su hermano Víctor Hugo, de 35 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 75 de la carretera mencionada, que une a Nuevo Ideal con Santiago Papasquiaro, a la altura de una curva conocida como “La Magdalena”.

En ese lugar, Beny perdió el control a causa del exceso de velocidad y se impactó contra una valla de contención, que atravesó parcialmente la camioneta e incluso la detuvo por completo.

De inmediato, él mismo sacó su teléfono y solicitó asistencia de las autoridades, que llegaron poco después y les ayudaron a descender de la unidad motriz, de la que salieron sin mayores complicaciones.

Personal de la Cruz Roja Mexicana los valoró y descartó lesiones graves, por lo que todo quedó en un procedimiento administrativo del que se hizo cargo la Guardia Nacional.