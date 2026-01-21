Suspenden conciertos de Carín León; presenta síntomas de dengue

León, Gto.—El cantante sonorense Carín León informó que fue diagnosticado con dengue, situación que lo obligó a suspender los conciertos programados para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el artista ha presentado fiebre alta, malestar general, dolor muscular y cansancio extremo, síntomas comunes de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, por lo que se encuentra bajo estricta supervisión médica y siguiendo las indicaciones correspondientes.

Ante este panorama, su equipo detalló que las presentaciones no fueron canceladas, sino reprogramadas para los días 5 y 6 de febrero, respectivamente, con el objetivo de permitir una recuperación adecuada antes de regresar a los escenarios.

La producción aclaró que los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas fechas y agradeció la comprensión y apoyo del público, reiterando que la prioridad es la salud del intérprete para garantizar espectáculos de calidad una vez que se encuentre en condiciones óptimas.