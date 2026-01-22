Camionero salió con vida de un choque contra el ferrocarril

Gómez Palacio, Dgo.

Un camionero salió sorprendentemente ileso de un fuerte accidente ocurrido en el municipio de Gómez Palacio, en el que su camión fue volcado por el ferrocarril: el transportista iba distraído y jamás notó la cercanía de la locomotora.

El afectado, que resultó con golpes leves, es Luis Adalberto Ceniceros Delgado, de 36 años de edad, quien fue dado de alta en la escena tras una valoración realizada por personal de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos ocurrieron el miércoles en el bulevar Sacramento de la ciudad lagunera, cuando el camionero estaba al volante de un camión Kenworth tipo volteo.

Al llegar al cruce del ferrocarril, jamás se percató de la cercanía de la locomotora, pues asegura no haber escuchado sus alertas sonoras, y siguió de largo.

En ese momento el tren impactó de lleno al camión y lo arrastró decenas de metros, provocando que la unidad de menores dimensiones volcara sobre uno de sus costados.

Afortunadamente, el tren no iba tan rápido, por lo que si bien volcó al volteo, la sacudida para su chofer no fue tan grave y no requirió hospitalización.