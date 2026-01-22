Chofer de camión “maquilero” estuvo a punto de ocasionar una tragedia

Tlahualilo, Dgo.

Una aparente distracción por parte del chofer de un camión de transporte de personal, estuvo a punto de originar una tragedia en el municipio de Tlahualilo; sin embargo, un volantazo de último segundo evitó consecuencias mayores,

Al final, solo una persona requirió traslado médico, pero sus lesiones no fueron de gravedad.

El presunto responsable del siniestro es Gustavo Alonso, de 23 años de edad y originario de Torreón, Coahuila, quien al momento del siniestro conducía un camión de pasajeros propiedad de la empresa de transportes “La Pequeña”.

Mientras que afectado es Felipe F. H., de 390 alis de edad, domiciliado en el ejido Jiménez de Gómez Palacio y propietario de una Ford Escape que resultóó con daños severos en su carrocería.

Fue este último quien narró a las autoridades que, al circular por la carretera estatal al ejido Pompeya, el camionero le invadió el carril de circulación, por lo que no pudo evitar el impacto.

Sin embargo, un volantazo de ambos conductores evitó que el choque frontal se diera de lleno. Aun así, el camión terminó fuera del camino, incluso derribando una reja; una de sus pasajeras, Paloma F., de 30 años, resultó con lesiones, pero no graves.

Tras el siniestro, personal de Seguridad Pública de Tlahualilo se hizo cargo de los procedimientos administrativos correspondientes.