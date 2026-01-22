Comienza curso propedéutico para posgrados en la Facultad de Odontología

La Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango dio inicio al curso propedéutico dirigido a aspirantes a las especialidades de Ortodoncia y Odontopediatría, como parte del proceso de selección para el ingreso a sus programas de posgrado.

En esta etapa participan 18 aspirantes, de los cuales 11 buscan ingresar a la especialidad de Ortodoncia y 7 a la de Odontopediatría, provenientes tanto del estado de Durango como de otras entidades del país, lo que refleja el interés y la confianza en la calidad académica de la institución.

El doctor Orlando Arturo Martínez Ortiz, encargado de la Secretaría Académica del Departamento de Posgrados, explicó que el curso propedéutico tiene una duración aproximada de un mes y contempla evaluaciones teóricas, prácticas y clínicas, así como exámenes y clases especializadas, con el objetivo de identificar a los perfiles académicos con mayores competencias.

Precisó que, debido a la alta exigencia y a la dedicación de tiempo completo que requieren estos programas, únicamente serán aceptados entre cuatro y seis aspirantes por especialidad, de acuerdo con el desempeño demostrado durante el desarrollo del propedéutico.

Finalmente, destacó el respaldo institucional por parte de la Dirección de la Facultad de Odontología y de la Rectoría de la UJED, encabezada por el maestro Ramón García Rivera, lo que permite fortalecer la calidad de los programas de posgrado y consolidar a la Universidad como un referente en la formación de especialistas en el área odontológica.