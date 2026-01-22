Dos motociclistas derrapan al intentar evitar choque frontal

Durango, Dgo.

Dos motociclistas resultaron gravemente lesionados luego de derrapar al intentar esquivarse y evitar un choque frontal, en hechos ocurridos la tarde de ayer en calles de la colonia Rosas del Tepeyac.

De acuerdo con la información recabada, el accidente se registró alrededor de las 17:15 horas, sobre la calle Atlántida, donde ambos conductores circulaban en sentidos opuestos.

Se indicó que Luis Miguel Floriano Valles, de 18 años, conducía una motocicleta Italika DM 200, modelo 2024, color verde, desplazándose de sur a norte por la mencionada vialidad.

En sentido contrario, un adolescente de 14 años circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar, modelo 2025, color blanco, de norte a sur.

Al encontrarse de frente, ambos intentaron esquivarse para evitar un impacto; sin embargo, la maniobra provocó que ambas unidades derraparan, dejando como saldo a los dos conductores con lesiones de consideración.

Lesionados

Luis Miguel Floriano Valles (18 años)

Fractura expuesta de tibia derecha y policontundido

Fue ingresado a la Clínica No. 1 del IMSS

Adolescente (14 años)

Fractura expuesta de húmero derecho

Politraumatizado

Fractura de falange en el segundo y tercer dedo del pie derecho

Fue trasladado al Hospital Materno Infantil

Autoridades tomaron conocimiento del hecho para el deslinde de responsabilidades y exhortaron a motociclistas a extremar precauciones, ya que este tipo de derrapes suelen incrementarse por exceso de velocidad o maniobras bruscas al intentar evitar accidentes.