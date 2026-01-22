Muere interno del Cereso 1 mientras era atendido en el Hospital 450

Durango, Dgo.

Un interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1 falleció la noche de ayer miércoles mientras permanecía bajo atención médica en el Hospital General 450, donde se encontraba internado desde días atrás por complicaciones de salud.

El hecho fue reportado al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), alrededor de las 20:00 horas, en el nosocomio ubicado sobre el bulevar José María Patoni.

De acuerdo con el informe, fue cerca de las 20:00 horas del miércoles 21 de enero de 2026 cuando se notificó que un masculino se encontraba sin signos vitales dentro del hospital. Autoridades acudieron al sitio y aproximadamente a las 20:35 horas confirmaron que se encontraba el paciente en su cama ya sin vida.

El fallecido fue identificado como Felipe Rangel Mendoza, de 59 años de edad, quien había ingresado al hospital el pasado 14 de enero, debido a un cuadro relacionado con cirrosis hepática y complicaciones adicionales.

En el lugar, oficiales se entrevistaron con los custodios del Cereso 1, quienes informaron que el paciente permanecía en todo momento bajo vigilancia, al tratarse de un interno recluido.

Familiares indicaron que alrededor de las 20:00 horas se les notificó que el interno ya no contaba con signos vitales. Por ello, el representante legal ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa oficial del fallecimiento.

Hasta el momento, se informó que el deceso estaría relacionado con padecimientos previos, aunque será la autoridad correspondiente quien confirme los resultados forenses.