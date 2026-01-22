Obituario 22 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Erika Jazmín Valles Rentería, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación directa el cuerpo del Sr. Alberto Alamillo, de 92 años

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Mtro. Mario Kato Kato, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación el cuerpo de Anelisse Pichardo Martínez

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Nicolás García Hernández, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clasico B se está velando el cuerpo de la Sra. Ana María Ávila García, de 89 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Sr. Octavio Meléndez Sánchez, de 49 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo de la Sra. Amelia Candelaria, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Gloria Ortega Rueda, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Froylan Herrada Tovar, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Delfina Reyes Espinoza, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Tiziano #119 de fracc. Renacimiento se está velando el cuerpo de la Sra. Natividad Martínez Arreola, sus honras y sepelio están pendientes