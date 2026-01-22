Pusieron a salvo a una jovencita que se intoxicó con medicamento

Durango, Dgo.

Entre policías municipales y una mujer que se ofreció a prestar su coche, lograron que una adolescente de 17 años de edad recibiera atención médica oportuna tras una intoxicación medicamentosa severa.

La adolescente, tras el incidente, fue reportada estable por los médicos del Hospital General 450 que la recibieron.

Fue al recorrer la colonia Industrial Ladrillera que los oficiales se dieron cuenta de que una jovencita semiinconsciente era apoyada por dos mujeres (/una de ellas su madre), que la encontró tras ingerir fármacos con la intención de quitarse la vida.

De inmediato los policías intervinieron y abrieron paso al coche de la fémina que se ofreció a llevarla al Hospital General 450, lo que permitió la pronta llegada.

Una vez en el centro médico, los agentes se encargaron de apresurar la atención y la jovencita, paciente psiquiátrica, quedó en manos de especialistas médicos que iniciaron con su atención.