Sheinbaum anuncia inversión de 13 mil mdp para reconstrucción por lluvias; Puebla recibirá 2 mil 500 mdp

Puebla de Zaragoza, Pue., 22 de enero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno Federal destinará una inversión total de 13 mil millones de pesos para la reconstrucción en los cinco estados afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025, de los cuales 2 mil 500 millones de pesos serán canalizados específicamente a Puebla para atender daños en carreteras, puentes, obras hídricas y acciones de relocalización de viviendas.

Durante la conferencia matutina realizada en la Escuela Militar de Sargentos, la mandataria destacó que el compromiso del Gobierno de México no se limitó a la atención inmediata durante la emergencia, sino que contempla una intervención integral para dejar las zonas afectadas en mejores condiciones.

“Como nos comprometimos, no solamente fue la atención en el momento de las lluvias a la población, el apoyo económico y la limpieza, sino también la reconstrucción… eso significa que van a quedar mejor que como estaban”, subrayó Sheinbaum.

Reconstrucción total: carreteras, drenaje, ríos y viviendas

La Jefa del Ejecutivo explicó que el plan incluye reconstrucción de carreteras, obras de agua potable y drenaje, así como el desazolve de ríos, recuperación de cauces, reforzamiento de diques de contención, rehabilitación y construcción de puentes, además de un trabajo “vivienda por vivienda” para avanzar en la relocalización de familias asentadas en zonas de riesgo, a quienes se les entregará un nuevo hogar.

Precisó que Puebla, Veracruz e Hidalgo fueron los estados con mayores afectaciones, por lo que también concentrarán la inversión más fuerte, aunque el apoyo también alcanzará a Querétaro y San Luis Potosí.

Más obras para Puebla en 2026 y 2027

Además de la reconstrucción, la Presidenta anunció que entre 2026 y 2027 se invertirán 5 mil millones de pesos adicionales para obras estratégicas en Puebla, aparte de los recursos que se entregan mediante los Programas para el Bienestar.

Entre los proyectos mencionó obras como la carretera en la Mixteca, ampliación de la caseta de Amozoc, limpieza del río Atoyac, y acciones de infraestructura que comenzarán a licitarse principalmente a partir de marzo.

Obras carreteras y MegaBachetón

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que se invertirán 2 mil 56 mdp para acciones de reconstrucción en la red carretera federal y estatal, así como atención a puentes:

25 acciones en la Red Federal Libre de Peaje

63 acciones en 612 kilómetros de Red Estatal

Intervención de 22 puentes (rehabilitación, construcción y ampliaciones)

También se destinarán 96 mdp para caminos artesanales, mientras que el programa MegaBachetón tendrá una inversión de mil 228 mdp, con trabajos de pavimentación y bacheo, además de señalamiento vial.

Conagua y Sedatu entran a la reconstrucción

En el rubro hídrico, el director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que se contempla intervenir 19 municipios en Puebla con una inversión de 579 mdp, para reforzar sistemas de agua potable, drenaje, protección contra inundaciones y desazolve.

Mientras que la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, reportó que se detectaron 20 mil viviendas con daños mayores o totales, de las cuales 2 mil 267 deberán ser relocalizadas en 53 localidades de 11 municipios. La construcción de viviendas en terrenos ya listos iniciará en febrero, mientras continúan los censos y asambleas informativas.

Con este anuncio, el Gobierno Federal busca dar paso a una reconstrucción integral tras las afectaciones que dejaron las lluvias del año pasado, apostando por infraestructura más resistente y reubicación de familias en zonas seguras.