Soberanía se defiende con decisiones inteligentes: Noel Fernández

México debe actuar con firmeza y dignidad, afirmó.

Ante el complejo contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, el diputado Noel Fernández Matutino, afirmó que México debe defender su soberanía nacional con responsabilidad, inteligencia, firmeza y visión de Estado, no solo con discursos.

“La soberanía no se defiende con discursos encendidos ni con confrontaciones innecesarias, pero tampoco con concesiones que comprometan la dignidad del país. Se defiende con decisiones inteligentes”, consideró el diputado del Grupo Parlamentario del PRI.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, recordó que la conducción de la política exterior corresponde al gobierno federal, responsabilidad que implica representar a toda la Nación por encima de siglas y coyunturas políticas. En ese sentido, reconoció que, frente al exterior, la unidad nacional debe prevalecer sobre cualquier diferencia interna.

“Soberanía no es cerrar ventanas ni levantar muros; es dialogar con el mundo sin perder la voz, defender nuestros intereses sin estridencias, pero también sin titubeos”, expresó.

El legislador destacó que México cuenta con una tradición diplomática sólida, construida sobre los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, bases que han dado reconocimiento internacional al país.

Además, advirtió que México no puede permitirse la improvisación ni el discurso fácil, y debe cuidar sus relaciones estratégicas, proteger a las y los connacionales en el exterior y salvaguardar sus intereses comerciales.

“México debe ser firme sin ser estridente, abierto al mundo sin ser dependiente y colaborativo sin ser subordinado. El PRI cree en un país que dialoga, negocia y construye alianzas, sin renunciar jamás a su dignidad nacional”, aseguró.

Finalmente, Fernández Maturino señaló que la soberanía también se defiende desde las entidades federativas y los congresos locales, ya que sus efectos impactan directamente en la vida de las comunidades.