Vincula ITD la educación con el entorno económico

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo institucional y ampliar las oportunidades de formación, innovación y vinculación académica, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Tecnológico de Durango y la Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Innovación, Servicios y Comercio Interior del Gobierno de México, representada por José Ignacio Aguado Hernández. Por parte del ITD, el convenio fue signado por el Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, director de la institución.

Este acuerdo establece las bases para desarrollar acciones conjuntas orientadas a la formación y especialización de recursos humanos, la elaboración de proyectos de investigación, el desarrollo de programas tecnológicos y académicos, así como la implementación de modelos de educación dual, asesorías técnicas y académicas, intercambio de información y publicaciones de interés común.

Para el estudiantado del ITD, este convenio representa mayores oportunidades de aprendizaje práctico, participación en proyectos con impacto real, acceso a acompañamiento especializado y una mejor preparación para su desarrollo profesional, fortaleciendo su perfil de egreso y su vinculación con el entorno económico y de innovación.

Con esta alianza estratégica, el Tecnológico de Durango refrenda su compromiso con una educación de calidad, pertinente e innovadora, alineada al desarrollo económico y tecnológico del país.