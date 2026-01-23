Cómo acceder al crédito conjunto Infonavit-banco

Los derechohabientes del Infonavit ahora tienen la oportunidad de aumentar su poder de compra al combinar su crédito con el de una entidad financiera. Esta modalidad permite acceder a montos mayores de financiamiento, adaptados a la capacidad de pago de cada trabajador.

El Infonavit puede prestar hasta $1,117,823.20, aunque la cifra exacta dependerá del salario y de la precalificación disponible en Mi Cuenta Infonavit. El plazo de pago es flexible, desde un año hasta 30 años, considerando que la suma de la edad del solicitante más el plazo no supere los 70 años para hombres y 75 para mujeres. La tasa de interés es de 10.45% anual para todos los niveles salariales y no hay restricción de salario para acceder al crédito.

Entre los beneficios adicionales, los trabajadores que perciban hasta $9,630.48 mensuales no pagan los gastos de titulación. Quienes contrataron su crédito antes del 1 de mayo de 2024 continúan pagando la “Cuota de administración” de acuerdo con su nivel salarial en el momento de la contratación: si ganaban hasta 2.6 UMA están exentos, si ganaban entre 2.7 y 6.5 UMA pagan 0.5% anual sobre el saldo pendiente, y si ganaban más de 6.6 UMA, la cuota es de 1% anual.

El descuento mensual se calcula con base en el salario y el monto del crédito. Además, es posible solicitarlo en conjunto con un cónyuge, siempre que este también cotice al Infonavit. Para quienes requieren adaptaciones en la vivienda, el programa Hogar a tu Medida, diseñado para personas con discapacidad, ofrece beneficios gratuitos.

Para acceder a este financiamiento conjunto, el solicitante debe contar con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore con registros biométricos actualizados, autorizar la consulta a Buró de Crédito y no tener un crédito vigente con el Infonavit. Los interesados pueden consultar el monto disponible y los requisitos completos en Mi Cuenta Infonavit. Este crédito adicional puede utilizarse para comprar otra casa, un terreno, renovar, reparar, construir o incluso pagar un crédito hipotecario adquirido con un banco, siempre que no exista historial de incumplimiento o apoyo financiero previo que cubriera la deuda.

El financiamiento compartido no solo incrementa el monto total disponible, sino que permite a los derechohabientes acceder a condiciones de pago más flexibles y plazos más adaptables a sus necesidades. Al combinar los créditos, es posible adquirir propiedades más costosas, realizar mejoras significativas en la vivienda o financiar proyectos de construcción sin limitarse al monto máximo que ofrece únicamente el Infonavit.

El objetivo de este esquema es claro: brindar alternativas de vivienda más completas y adaptadas a las necesidades actuales, asegurando que los derechohabientes puedan concretar sus proyectos sin comprometer su capacidad financiera.