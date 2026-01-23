Durango, entre los estados con más atrasos: cartera vencida ya rebasa el promedio del país

Durango, Dgo.

En un contexto de bajo dinamismo económico, el endeudamiento de los hogares en México siguió creciendo durante 2025. Un informe de la firma Bravo, especializada en gestión de pasivos, reveló que la deuda promedio de los mexicanos con instituciones de crédito superó los 190 mil pesos al cierre del año, mientras que los ingresos mensuales mostraron una ligera caída, lo que agrava el panorama financiero para miles de familias.

De acuerdo con el estudio Perfil del deudor mexicano, basado en más de 30 mil clientes, la deuda promedio pasó de 181 mil 751 pesos en 2024 a 193 mil 198 pesos en 2025, un incremento de 6.3%. En contraste, el ingreso promedio mensual disminuyó de 25 mil 155 a 24 mil 426 pesos.

Durango: preocupación por atrasos en pagos hipotecarios

En Durango, el tema del endeudamiento toma fuerza debido a indicadores locales que muestran señales de presión financiera. Reportes recientes del sector vivienda señalan que la entidad se encuentra por encima de la media nacional en cartera vencida de créditos hipotecarios, con un 5.2%, cuando el promedio del país ronda el 2.6%.

Este dato se ha convertido en un foco de alerta, ya que refleja que cada vez más personas en el estado batallan para cumplir puntualmente con el pago de sus créditos, particularmente en vivienda.

¿Por qué se endeuda más la gente?

Bravo sostiene que el problema no necesariamente radica en “gasto irresponsable”, sino en una mezcla de factores donde pesa la mala administración financiera, la falta de educación en el manejo del dinero y el desbalance entre lo que se gana y lo que se gasta.

De hecho, 7 de cada 10 encuestados admitieron que actualmente sus gastos mensuales rebasan ampliamente sus ingresos, lo que obliga a recurrir a tarjetas, préstamos o créditos para completar el mes.

Estrés financiero: un problema real de salud

El incremento de deudas también está ligado a un fenómeno de salud pública: el estrés financiero. La Condusef ha documentado que una proporción importante de la población vive presión constante por dinero y obligaciones, un escenario que puede desencadenar afectaciones físicas como dolor de cabeza, gastritis, colitis o insomnio.

Incluso, la propia Condusef ha difundido que entre las principales causas del estrés financiero están las deudas acumuladas y los gastos imprevistos, lo que refleja la vulnerabilidad de los hogares ante cualquier emergencia.

Durango: suben reclamaciones por temas financieros

A este panorama se suma que Durango registró un aumento en la demanda de orientación y quejas por servicios financieros. La Condusef informó que en el periodo enero-agosto de 2025 atendió 3 mil 094 reclamaciones en Durango, lo que representó un incremento de 11.5% respecto al año anterior.

Recomendación: evitar el pago mínimo

Ante el crecimiento de endeudamiento, la Condusef insiste en recomendaciones clave como evitar quedarse en el pago mínimo, porque alarga la deuda y eleva intereses; además de comparar costos y comisiones antes de contratar cualquier crédito o tarjeta.

Con este escenario, especialistas advierten que 2026 podría ser un año determinante: si el ingreso no mejora y las familias siguen financiando el gasto corriente con crédito, el riesgo de atrasos, reestructuras y cartera vencida seguirá creciendo, y Durango podría resentir aún más el impacto en su economía doméstica.