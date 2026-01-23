Durango y la depresión: síntomas ocultos que se confunden con estrés o enojo

Durango, Dgo.

Aunque muchas personas asocian la depresión únicamente con tristeza, especialistas advierten que este padecimiento suele presentarse con señales silenciosas como irritabilidad, cansancio constante, aislamiento y cambios en el sueño, síntomas que a menudo se minimizan o se confunden con estrés.

En México, 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo a lo largo de su vida, de acuerdo con cifras retomadas en análisis difundidos por la UNAM con base en datos del INEGI.

Durango: entre los estados con mayor incidencia de depresión

En el caso de Durango, los números preocupan. Datos interactivos del INEGI muestran que la entidad registra una tasa alta de depresión, con indicadores que la colocan entre los estados con mayor incidencia en el país. En el tabulado de salud mental aparece Durango con una tasa de 188.86 (casos/tasa reportada en el indicador del INEGI).

Medios locales, basados en esos mismos registros, han advertido que Durango se encuentra entre los primeros lugares nacionales por depresión, lo que ha encendido alertas en el ámbito de salud pública.

Las señales que pasan desapercibidas

La psicoterapeuta Ana Norma Abdala explicó que la depresión puede enmascararse y no siempre se detecta con facilidad, porque puede manifestarse como:

Irritabilidad o enojo constante

Fatiga, pero asociada a “hipoactividad” (baja energía) por más de dos semanas

Alteraciones del sueño (insomnio o dormir de más)

Cambios de apetito y peso

Aislamiento social

Pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

Además, advirtió que, cuando el problema avanza, puede aparecer ideación suicida, que no sólo implica “querer morir”, sino llegar a pensar cómo hacerlo.

Suicidios: cifras que preocupan en el estado

En Durango, el tema se vuelve aún más delicado por el comportamiento de los suicidios. Informes periodísticos recientes indican que durante 2024 se tuvo conocimiento de 175 muertes por suicidio en la entidad, mientras que en 2023 fueron 168 y en 2022 se contabilizaron 152.

Aunado a ello, se reportó que Durango cerró 2025 con 143 suicidios, cifra que sigue siendo alarmante.

¿Qué hacer si un familiar o amigo presenta señales?

Recomendaciones difundidas por especialistas y instituciones señalan que, ante señales de depresión, lo importante es:

Escuchar sin juzgar

Validar emociones (“entiendo que te sientas así”)

Acompañar y no minimizar el problema

Incentivar a buscar ayuda profesional

Y ante una crisis, pedir apoyo inmediato.

📞 Línea de la Vida (24/7): 800 911 2000

Servicio federal gratuito de apoyo psicológico y orientación, incluyendo casos de ideación suicida.