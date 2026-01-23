Frío al amanecer y calor al mediodía: así despierta Durango

Durango, Dgo.

Este viernes 23 de enero de 2026, el estado de Durango registró cielo estable y sin precipitaciones, además de un marcado contraste entre temperaturas mínimas frías durante la madrugada y máximas templadas por la tarde, de acuerdo con el reporte diario de la Conagua.

En el caso de la capital, la estación del Observatorio Meteorológico Durango reportó una temperatura máxima de 24.6°C y una mínima de 8.2°C, sin registro de lluvia.

Frío en la sierra; La Rosilla vuelve a ser la más helada

Las temperaturas más bajas se presentaron en la zona serrana. Destaca La Rosilla, en Guanaceví, que marcó -5.5°C, así como El Salto, Pueblo Nuevo, con -4.0°C, y Navíos, con -3.5°C.

Presas: almacenamiento total supera los 1,972 Mm³

En paralelo, Conagua informó que el almacenamiento total de las principales presas del estado se ubicó en 1,972.676 millones de metros cúbicos (Mm³), con una capacidad total de 3,911.463 Mm³, manteniéndose el sistema en niveles favorables para esta temporada.

Entre las presas con mayor volumen destacan:

Presa Lázaro Cárdenas: 1,342.711 Mm³ (45.4%)

Francisco Zarco: 159.375 Mm³ (51.5%)

Santiago Bayacora: 126.360 Mm³ (97.2%)

Guadalupe Victoria: 78.104 Mm³ (92.2%)

Conagua mantiene el monitoreo permanente tanto de temperaturas como de las principales presas del estado, debido a que las condiciones invernales continúan influyendo en el comportamiento climático y en la disponibilidad de agua en la entidad.